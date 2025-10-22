Umbau im Kreiskrankenhaus: Neue Privatstation eröffnet

Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen hat eine neue Privatstation eröffnet. Nach mehreren Monaten Umbauzeit stehen dort nun moderne Ein- und Zweibettzimmer bereit, die professionelle medizinische Betreuung mit einem Plus an Komfort verbinden.

Wie das Krankenhaus mitteilt, wurde ein ganzer Flügel im ersten Stock des Krankenhauses vollständig modernisiert. Entstanden sind helle Zimmer mit neuen, behindertengerechten Bädern und einer modernen, hochwertigen Einrichtung. Ein erweitertes Serviceangebot soll den Aufenthalt in der Wahlleistungsstation, wie die Zimmer offiziell genannt werden, angenehmer machen. Die Station können Privatpatienten, Zusatzversicherte oder Selbstzahler auf Nachfrage nutzen.

Moderne Einbettzimmer am KKH Schrobenhausen stark nachgefragt

„Wir haben hier einen großen Schritt nach vorn gemacht“, sagte Geschäftsführer Markus Poppler bei der Eröffnung und lobte die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche. „Von der Haustechnik über die Hauswirtschaft bis zur Pflege – hier haben alle angepackt.“

Auch wenn die Bauarbeiten nun abgeschlossen sind, geht die Modernisierung weiter. Schon jetzt werden zusätzliche Wahlleistungsangebote auf den anderen Stationen geplant. Eine Lieferung 50 moderner Klinikbetten wird in den nächsten Wochen erwartet. Die Nachfrage nach Einbettzimmern ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, dem trägt das Krankenhaus nun Rechnung. (AZ)