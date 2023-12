Kreut

11:48 Uhr

Ambulanter Pflegedienst Anita Kerner in Kreut ist Geschichte

Die gelben Autos des Pflegedienstes Anita Kerner waren in Stadt und Land bekannt. Nun stehen sie erst einmal in Kreut.

Der ambulante Pflegedienst Anita Kerner in dem Oberhausener Ortsteil Kreut hat seine Arbeit Ende November eingestellt. Was die Gründe sind und was mit Personal und Patienten passiert.

Es ist schon eher eine traurige Angelegenheit, die Kerstin Deicsman gerade erledigen musste. Die Pflegedienstleiterin der Niederlassung des Anita Kerner Pflegedienstes in Kreut hat die Geschäfte dieser Filiale abgewickelt und Ende November wurden die Dienstleistungen eingestellt.

Zuerst die gute Nachricht: Alle 70 Patientinnen und Patienten konnten an andere Pflegedienste vermittelt werden. Und auch die 19 Beschäftigten bleiben der Pflege erhalten. Sie wurden von verschiedenen, meist lokal tätigen Pflegediensten übernommen. Klar, denn der Fachkräftemangel ist gerade in dieser Sparte immens. Was auch mit ein Grund ist, dass der ambulante Pflegedienst aus Kreut seine Arbeit einstellt. Die schlechte Nachricht: Obwohl dringend benötigt, verlieren Neuburg und der Landkreis einen Pflegedienst. Und ob es bei diesem einen bleibt, das steht in den Sternen.

