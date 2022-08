Kreut

vor 32 Min.

Ein Businessman aus Kreut wird zum Schamanen

Dominik Kleinhenz ist selbstständiger Coach und Heiler. In Kreut leitet er ein Energiezentrum mit zugehöriger Akademie namens „Soul in Spirit“.

Plus Dominik Kleinhenz aus Kreut studiert Wirtschaftsingenieurwesen und macht Karriere in einem großen Konzern. Dann kommt der Wendepunkt: Er schlägt einen spirituellen Weg ein.

Von Laura Gastl

Tagelang sitzt Dominik Kleinhenz vor dem Spiegel und sieht seinem Ebenbild in die Augen – auf der Suche nach sich selbst. Wo ist der Sinn? Was will die Seele? Der Münchener ist erfolgreich als Wirtschaftsingenieur und später im Netzwerk-Marketing tätig. Nach außen lebt er ein perfektes Leben, doch innerlich fühlt er sich nicht angekommen. Es muss sich etwas ändern.

