IT-Spezialist aus Kreut versorgt die Großen der Automobilbranche

Plus Mit der Idee für eine Managementsoftware macht sich Jürgen Köstler mit Biltech selbstständig. Heute nutzen die größten Arbeitgeber in Deutschland sein Programm.

Von Manfred Dittenhofer

Was haben Audi, BMW und Mercedes gemein? Klar, sie bauen Autos. Was aber kaum jemand weiß: Sie alle und noch viel mehr renommierte Unternehmen in Deutschland, wie zum Beispiel Schäffler, Siemens oder Continental, nutzen eine Software, die in Oberhausen-Kreut entwickelt wird. Von der Firma Biltech.

Biltech ist das, was in Wirtschaft und Politik gerne als „hidden champion“, verborgener Meister, bezeichnet wird: eine Firma, der man ihren weitreichenden und wichtigen Einfluss durch ihr Produkt nicht ansieht. Was also bietet Biltech, das alle Großen aus dem Automotivbereich nutzen wollen? Eine Managementsoftware, mit deren Hilfe die gesamte Ausbildung organisiert wird.

