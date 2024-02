Neu entstandener See bei Kreut: Jetzt wird das Wasser wieder abgelassen

Plus Biber und Schwemmgut haben den See im Naturschutzgebiet entstehen lassen, wo sich seltene Wasservögel und Schlittschuhläufer tummelten. Jetzt wird das Wasser wieder abgelassen.

Er gilt als Dorado für Quickenten und Waldwasserläufer und war es auch für Schlittschuhläufer – doch jetzt soll der Kreuter See wieder verschwinden. Die ausgedehnte Wasserfläche, die sich seit letzten Herbst am Fuße des Burgwaldberges aufgestaut hat, soll bald abfließen.

Dann würde der Beutmühlbach in sein bescheidenes Format zurückkehren. Er fließt in einem Durchlassrohr unter der Bundesstraße 16 hindurch der Donau entgegen. Weil dieser Durchlass im Laufe der Jahre verschilft und jetzt auch noch von Bibern zugebaut worden war, ist plötzlich ein kleiner Stausee entstanden.