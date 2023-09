Zwei Leichtverletzte bei Wohnungsbrand

Wegen zwei angelassenen Herdplatten ist eine Wohnung in Kreut in Brand geraten. Das sind die ersten Erkenntnisse der Polizei.

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kreut hat es am Sonntag gegen 16 Uhr gebrannt. Der Brand entstand nach ersten Erkenntnissen der Polizei, weil jemand nach dem Kochen die Herdplatte angelassen hatte. Zwei Menschen verletzten sich dabei leicht, sie erlitten eine Rauchvergiftung, teilt die Polizei mit. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehren aus Neuburg und Oberhausen waren im Einsatz. (dopf)