Showeinlagen und Parcours: Hundesportfreunde feiern Geburtstag

Plus Vor 25 Jahren gründen sich die Hundesportfreunde Kreuth. Das wurde am Wochenende gebührend gefeiert - und der Verein hatte sich so einiges überlegt.

„Auf den Hund kommen“ kann man natürlich auch im positiven Sinn. So geschehen bei den Hundesportfreunden Kreuth vor 25 Jahren. Jetzt sind die Vereinsmitglieder mit ihren Vierbeinern bei einem Jubiläum angekommen. Das haben die Tierliebhaber mit ihren Schützlingen am Wochenende groß gefeiert.

Diakon Hubert Seitle segnete im Laufe der Veranstaltung die Hundeteams. Der italienische Nationalheilige und Tierfreund Franz von Assisi (1181-1226) beschrieb die wichtigste Eigenschaft des Hundes so: „Dass mir der Hund das Liebste sein, sagst du, oh Mensch sei Sünde. Der Hund blieb mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde.“ Dieser „Philosophie“ schloss sich auch Arthur Schopenhauer (1788-1860) an. Diakon Hubert Seitle reihte sich mit diesem Zitat zu den Großen der Weltgeschichte ein, als er beim 25-jährigen Gründungsjubiläum der Hundesportfreund Kreuth die „Mensch-Hunde-Teams“ segnete.

