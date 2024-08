Unfall an einer Kreuzung: Zwei Autos sind nur noch Schrott

Am Freitagabend war ein 46-Jähriger aus Augsburg mit seinem Auto in Karlskron auf der Straße Am Dorfbach in Richtung Schloßstraße unterwegs. An der Kreuzung übersah er laut Polizei jedoch das Auto einer gleichaltrigen Frau aus Schrobenhausen, die von links kam und Vorfahrt hatte.

Bei dem Unfall in Karlskron wurde niemand verletzt

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, an beiden Autos entstand jedoch ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Adelshausen regelte den Verkehr vor Ort. Den Autofahrer aus Augsburg erwarten nun ein Bußgeld und ein Punkt im Fahreignungsregister. (AZ)