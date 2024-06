Neuburg an der Donau

vor 28 Min.

Hunderte Fische verenden nach Vergiftung

Hunderte Fische verendeten in einem Weiher in Neuburg. Nun ermittelt die Polizei.

Ein oder mehrere Unbekannte haben in einem Weiher in Neuburg an der Donau mehrere hundert Fische vergiftet. Nun ermittelt die Polizei.

In Neuburg ermittelt die Polizei in einem schweren Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, bei dem hunderte Fische verendeten. Die Tiere trieben am Donnerstagabend an der Wasseroberfläche des privaten Gewässers im Stadtteil Sehensand, wie die Neuburger Polizeiinspektion am Freitag mitteilte. Demnach war offenkundig, dass jemand "Fremdmaterial" ins Wasser geschüttet hatte. Die Ermittler wollen nun analysieren, um welche giftige Substanz es sich handelte. Die Polizei rief mögliche Zeugen auf, sich zu melden. (dpa)

