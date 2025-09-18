Kripo sucht Zeugen: Einbruch in Bowlingcenter in Ingolstadt: Täter flexen Tresore auf

Icon Menü
Kripo sucht Zeugen: Einbruch im Bowlingcenter Ingolstadt: Täter flexen Tresore und entwischten mit Bargeld

Ingolstadt

Ingolstadt: Einbrecher dringen nachts in ein Bowlingcenter ein, öffnen Tresore mit Trennschleifer und flüchten mit Bargeld. Die Kripo fahndet.
    In Ingolstadt brechen Unbekannte in ein Bowlingcenter ein und stehlen Bargeld aus zwei Tresoren. Die Kripo sucht Zeugen. (Symbolbild)
    In Ingolstadt brechen Unbekannte in ein Bowlingcenter ein und stehlen Bargeld aus zwei Tresoren. Die Kripo sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Marco2811

    Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in ein Bowlingcenter in der Münchner Straße in Ingolstadt eingebrochen.

    Bowlingcenter Ingolstadt: Kripo ermittelt nach Einbruch – Polizei ermittelt

    Wie die Kriminalpolizei Ingolstadt mitteilt, verschafften sich die Einbrecher zwischen 3 und 4 Uhr über ein Fenster auf der südlichen Gebäudeseite gewaltsam Zutritt. Im Inneren flexten sie zwei Tresore auf und entwendeten daraus einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag. Die Kripo bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)

