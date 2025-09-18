Kripo sucht Zeugen: Einbruch in Bowlingcenter in Ingolstadt: Täter flexen Tresore auf

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in ein Bowlingcenter in der Münchner Straße in Ingolstadt eingebrochen.

Bowlingcenter Ingolstadt: Kripo ermittelt nach Einbruch – Polizei ermittelt

Wie die Kriminalpolizei Ingolstadt mitteilt, verschafften sich die Einbrecher zwischen 3 und 4 Uhr über ein Fenster auf der südlichen Gebäudeseite gewaltsam Zutritt. Im Inneren flexten sie zwei Tresore auf und entwendeten daraus einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag. Die Kripo bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)