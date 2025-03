Pläne für neuen Kiesweiher stoßen auf Kritik

Streng genommen ist es keine Neuigkeit, sondern eher eine alte Idee, die aus der immer größer werdenden Not wieder zu neuem Leben erweckt wird. Schon 2008 und 2011 hatte sich die Firma Franz Schimmer Gedanken darüber gemacht, wo sie in Zukunft nach hochwertigem Kies und Sand für Transportbeton schürfen könnte. Dabei fiel ihr Blick auf eine Fläche westlich von Kochheim (Gemeinde Karlshuld) in unmittelbarer Nähe des bisherigen Schimmer-Weihers. Dass die Pläne nun, 14 Jahre später, wieder aus der Schublade geholt werden, hat einen einfachen, aber für Schimmer durchaus existenziellen Grund: In zwei bis drei Jahren dürfte das bisherige Abbaugebiet bei Nazibühl vollends erschöpft sein. Höchste Zeit also für einen neuen Baggersee.

