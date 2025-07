Rauchentwicklung in Ingolstadt: Feuerwehr löscht Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus im Ingolstädter Norden hat es am Freitagmittag gebrannt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Ingolstadt bemerkten Anwohner eine starke Rauchentwicklung und verständigten die Feuerwehr.

Küchenbrand in Mehrfamilienhaus in Ingolstadt – Feuerwehr löscht, niemand verletzt

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Ingolstadt öffneten die betroffene Wohnung gewaltsam und löschten den Brand in der Küche. Laut Polizei könnte der Brand durch Zigarettenstummel in der Spüle ausgelöst worden sein. Die genaue Ursache ist noch unklar. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand in der Wohnung, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro. (AZ)