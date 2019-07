00:34 Uhr

kultURIG startet am Wochenende

Brauchtumsfestival in Ingolstadt

Nach dem Bürgerfest ist vor dem kultURIG: Den Auftakt des Brauchtumsfestivals macht am Freitag, 26. Juli, der Volkstanzabend im Schutterhof. Ab 20 Uhr spielt die Zandtner Blasmusik und das Publikum darf sich auf „echte und unverfälschte Volksmusik“ freuen, wie es in der Ankündigung der Stadt heißt. Beim Volkstanzabend können sich Interessierte am Zwiefachen, Woaf, Walzer, Hirtamadl oder der Sternpolka probieren. Die Tanzleitung hat Monika Schwaiger.

Weiter geht es am 14. und 15. September mit dem eigentlichen kultURIG-Festival im Bauerngerätemuseum Hundszell. Den Start zu dem Festwochenende läutet am Freitag, 13. September, ab 18 Uhr ein Volksmusikabend ein. Die Zandtner Blasmusik lädt zu einem geselligen Abend mit Blasmusik, bayerischen Wirtshausliedern und bekannten deutschen Volksliedern ein. Das Festwochenende dauert zwei Tage.

Merken sollte man sich in Sachen Brauchtum auch den 29. September. Dann erklingen ab 15 Uhr im Schloss-Innenhof Tänze und Märsche aus alten Notenhandschriften, dargeboten in historischer Aufführungspraxis. Die historischen Musikstücke stammen größtenteils aus der Feder Ingolstädter Komponisten und Militärmusiker. Die Noten dazu lagern im Stadtarchiv, das die Nachlässe von Militärmusikern der früher in Ingolstadt stationierten Truppen seit der Auflösung der Bayerischen Armee im Jahr 1919 verwahrt.

Im Herbst schließlich gibt es ein weiteres Schmankerl: der große Trachtenumzug zum Ingolstädter Volksfest am Samstag, den 28. September. Der Tross startet ab 14 Uhr im Klenzepark, passiert die Innenstadt und endet schließlich in einem der beiden Volksfestzelte. (nr)

Weitere Infos gibt es im Netz unter

www.inkult-ingolstadt.de

