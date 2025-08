Kulturtreff in Rennertshofen bekommt Außengastronomie

Der Kulturtreff in Rennertshofen wird seinen Café-Betrieb nach außen erweitern. Den Antrag auf eine Außengastronomie über die drei Parkplätze vor dem ehemaligen Kino hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vor der Sommerpause am Dienstagabend ohne Gegenstimme abgesegnet. Allerdings muss der Kulturverein einiges beachten. So dürfen die drei Parkplätze nur zeitlich begrenzt ab Freitag, 14 Uhr, sowie den gesamten Samstag und Sonntag genutzt werden. In der Zeit wird für diese drei Parkflächen ein absolutes Halteverbot gelten.

Zu welchen Zeiten das Café seinen Außenbereich dann nutzt, ist noch nicht geregelt, wie David Bircks in der Sitzung erklärte. Bisher habe das Café sonntags geöffnet und der Betrieb werde von ehrenamtlichen Helfern gestemmt.

Eventuell geht die Außengastronomie bereits beim öffentlichen Sommerfest, das der Kulturtreff am 16. August veranstaltet, in Betrieb. Am Nachmittag treten die Kids der Tanzgruppe La Luna auf, am Abend tanzen dann die großen der La Luna. Neben Kinderschminken, Basteln und Spielzeugtausch für die Jüngeren können Mocktails selbst gemixt werden. Außerdem treten Feuertänzer und die Liveband Willi‘s Finest am Abend auf. Neben dem Barbetrieb geht die kulinarische Reise von Kaffee und Kuchen bis hin zu Burger und mehr. Das Fest beginnt um 14 Uhr.