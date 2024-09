Karlshuld lädt zum Flohmarkt: Schnäppchen und Leckereien

Der Kulturverein Karlshuld veranstaltet am Sonntag, 29. September, einen Flohmarkt auf dem Gelände vor dem ehemaligen Moorversuchsgut. Zwischen 7 Uhr und 14 Uhr bieten die Händlerinnen und Händler ein breites Angebot aus Altem und Neuem an, unter dem sich sicherlich auch der ein oder andere verborgene Schatz finden lässt. Die Verpflegung übernimmt der Verein selbst und verkauft am Sonntag kalte Getränke, Würstl mit Brezen, sowie Kaffee und Kuchen.

Händler benötigen keine vorherige Anmeldung für den Flohmarkt in Karlshuld

Der Aufbau für die Beteiligten beginnt um 6 Uhr. Sowohl für Verkäufer als auch für Besucher besteht die Möglichkeit, gegenüber am Volksfestplatz zu parken. Den Verkäufern ist dabei freigestellt, wie sie ihren Stand gestalten möchten. Auch der Verkauf aus dem Kofferraum ist gestattet. Gleichzeitig ist jeder Verkäufer für seinen Aufbau selbst verantwortlich, auch alle benötigten Materialien sind selbst mitzubringen.

Das Gelände um das ehemalige Moorversuchsgut soll zur belebten Dorfmitte werden. Foto: Augsburger Allgemeine (Archiv)

Pro Meter Verkaufsfläche sind 5 Euro Gebühr zu entrichten, die vor Ort eingesammelt wird. Eine Anmeldung beim Kulturverein ist möglich, aber keine Bedingung. Wer sich als Verkäufer am Flohmarkt beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen. „Wir hoffen darauf, dass wir das ganze Gelände so weit wie möglich füllen können und das Wetter trocken bleibt“, sagt Organisatorin Rosina Feigl.

Alle Einnahmen kommen der Arbeit des Kulturvereins Karlshuld zugute

Alle Einnahmen aus Gebühren und Verpflegung kommen der Arbeit des Kulturvereins zugute. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, das Gelände um die Moorwirtschaft zu beleben und langfristig zu einem Dorfmittelpunkt werden zu lassen. Zu diesem Zweck veranstaltet der Verein zudem am 18. Oktober im Karlshulder Jugendheim ein Fest zu Ehren des 300. Geburtstags von Kurfürst Carl Theodor. „Es wird Musik, pfälzischen Wein und bayerische Brotzeit geben und Fritz Koch wird einige Anekdoten aus dem Leben Carl Theodors zum Besten geben. Es wird ein gemütlicher Abend“, sagt Feigl.

Außerdem wird es am Wochenende des zweiten Advents wieder einen dreitägigen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände geben, der mit hohen Unkosten verbunden ist. Deshalb freut sich der Kulturverein über jedwede finanzielle Unterstützung, um die Standgebühren für die Beteiligten möglichst niedrig halten zu können. Für Anmeldungen und weitere Fragen rund um die Veranstaltungen des Kulturvereins ist Rosina Feigl unter der Telefonnummer 0178/8709232 zu erreichen.