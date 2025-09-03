Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Kunst aus Sand: Alex Roducoiu erschafft beeindruckenden Hund in Ingolstadt

Ingolstadt

Eine ganz besondere Kunst: In der Fußgängerzone liegt ein Hund aus Sand

Innerhalb von fünf Stunden hat Alex Roducoiu in der Ingolstädter Fußgängerzone einen Hund aus Sand kreiert. Immer wieder bewundern Schaulustige das Kunstwerk.
Von Luzia Grasser
    • |
    • |
    • |
    Alex Roducoiu hat fünf Stunden gebraucht für diesen Hund aus Sand.
    Alex Roducoiu hat fünf Stunden gebraucht für diesen Hund aus Sand. Foto: Luzia Grasser

    Das Meer ist in Ingolstadt recht weit weg, genauso wie ein Sandstrand. Doch Alex Roducoiu hat in der Ingolstädter Fußgängerzone für viele staunende und ungläubige Blicke gesorgt, als er innerhalb von fünf Stunden aus einem Haufen Sand ein Kunstwerk produziert hat.

    Alex Roducoiu hat in Ingolstadt in fünf Stunden einen Hund aus Sand hergestellt

    Am Ende der Arbeit liegt der Hund aus Sand gemütlich auf einem roten Teppich und scheint sich von all den Neugierigen nicht stören zu lassen, die den Künstler aus Rumänien und sein Werk bewundern.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden