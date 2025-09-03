Eine ganz besondere Kunst: In der Fußgängerzone liegt ein Hund aus Sand

Das Meer ist in Ingolstadt recht weit weg, genauso wie ein Sandstrand. Doch Alex Roducoiu hat in der Ingolstädter Fußgängerzone für viele staunende und ungläubige Blicke gesorgt, als er innerhalb von fünf Stunden aus einem Haufen Sand ein Kunstwerk produziert hat.
Alex Roducoiu hat in Ingolstadt in fünf Stunden einen Hund aus Sand hergestellt
Am Ende der Arbeit liegt der Hund aus Sand gemütlich auf einem roten Teppich und scheint sich von all den Neugierigen nicht stören zu lassen, die den Künstler aus Rumänien und sein Werk bewundern.
