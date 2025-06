Kunsthandwerkermarkt in Hundszell

Am kommenden Wochenende, 21. und 22. Juni, findet im Bauerngerätemuseum Hundszell der traditionelle Markt der Handwerkskunst statt – ein Höhepunkt für alle, die sich von authentischer Handwerkskunst begeistern lassen wollen. 35 Ausstellerinnen und Aussteller zeigen ihre Waren. Dabei ist zum Beispiel der Gitarrenbauer und der Spielzeugmacher, der Bürstenmacher, (Metall)klöpplerinnen und der Drechsler. Eine besondere Attraktion ist traditionell der Scherenschleifer anzutreffen: Wer seine stumpfen Messer und Scheren mitbringt, kann sie von ihm auf seinem Schleifstein mit Fußantrieb auf die schonendste Weise in Form bringen lassen. Viele weitere Handwerke lassen sich bewundern, wie zum Beispiel Schreinerei, Schmiedekunst, Schneiderei oder auch das Schleifen von Edelsteinen.

Die Breite des Sortiments und die Beschränkung auf authentische Handwerkskunst machen den Reiz dieses Marktes aus. Während des Besuchs kann man sich bei beschwingter Live-Musik im Biergarten erholen: Am Samstag spielt ab 15 Uhr die „Feldkirchner Saitenmusik“, am Sonntag sind ab 14 Uhr die „Kastanienstreicher“ zu hören. Zwischendurch kann man das Museum mit seinen aktuellen Sonderausstellungen „Wolkenliebe. Fotografien von Hubert P. Klotzeck“ und „Schmied und Schlosser“ besuchen.

Öffnungszeiten sind am Samstag ist der Markt von 12 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Weiter Informationen sind unter Telefon 0841/305-1885 oder https://zentrumstadtgeschichte.ingolstadt.de abrufbar. Das Museum in der Probststraße 13 ist gut erreichbar mit den Linien 10 und 45 der INVG. Aber auch ein großer Gratis-Parkplatz steht zur Verfügung.