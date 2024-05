C.B. Green feiert 20 Jahre Kunstscheune: „Ich brenne immer noch dafür“

Ungewollte Heiratsanträge und legendäre Kabarettabende: Clemens Benecke hat in den vergangenen 20 Jahren in seiner Kunstscheune in Marienheim so manches erlebt. Am 19. Mai wird gefeiert.

Am Anfang war da ganz viel Skepsis. Vor allem bei Außenstehenden. Eine Scheune am Ortsrand von Marienheim, umgebaut zu einer Kultur- und Musiklocation. Wer sollte dort auftreten und wer sollte sich das anschauen wollen? Clemens Benecke ist Anfang 30, als er an den Erfolg seiner Idee glaubt und über vier Jahre lang den alten Stadel zu einer Kunstscheune ausbaut. „Bist du bescheuert, du musst doch Geld verdienen!“, lautete so mancher wohlgemeinte Rat. Doch ein sicheres Einkommen, das jeden Monat pünktlich zum Ersten auf dem Konto eingeht, war Clemens Benecke noch nie wichtig. Sonst wäre er auch nicht Musiker geworden. 20 Jahre und rund 500 Veranstaltungen später sind die Kritiker längst verstummt. Denn die Kunstscheune ist selbstverständlicher Teil der Neuburger Kulturszene. Und das wird am kommenden Sonntag, 19. Mai, mit einem Biergartenfest gefeiert.

Bei allem Optimismus, den Clemens Benecke in sein Projekt legte: „Ich wusste nicht, ob es funktioniert.“ Und tatsächlich waren die ersten Jahre nicht leicht. Als Musiker C.B. Green kannte er zwar jede Menge Leute aus der Branche, doch als Kulturveranstalter hatte er keine Erfahrung. Künstlerverträge, Versicherungen, Personalführung – das alles war neu für Benecke. In den Anfangsjahren unterstützte ihn noch seine Schwester Erica, vor allem im gastronomischen Bereich. Doch der Rest ist bis heute weitestgehend eine One-Man-Show, und die beinhaltet neben der Künstlerakquise und Veranstaltungsplanung auch das Putzen der Toiletten, die Pflege des Gartens sowie sämtliche Handwerkertätigkeiten in und um die Kunstscheune.

Erica und Clemens Benecke bei der Eröffnung der Kunstscheune im April 2004. Foto: Barbara Würmseher (Archivbild)

Clemens Benecke ist heute 55, und so manchen 18-Stunden-Tag spürt er mittlerweile stärker in den Knochen als noch vor 20 Jahren. „Das ist ein harter Job, aber er treibt mich immer noch an und erfüllt mich“, sagt er. Mittlerweile hat er auch den Dreh für sich heraus und weiß, welche Veranstaltungen wie am besten funktionieren. Die Kombination aus Kulturveranstaltungen und Eventlocation kam eher durch Zufall zustande, hat sich mittlerweile aber bewährt. Denn: „Das schönste Kabarett macht keinen Spaß, wenn es sich nicht rechnet.“ An die 150 Ehen dürften in der Kunstscheune in den vergangenen 20 Jahren geschlossen worden sein, doch in einem Fall war es sicherlich besser, dass es zu einer Hochzeit erst gar nicht kam.

Clemens Benecke erinnert sich an eine denkwürdige Feier in der Kunstscheune

Clemens Benecke muss lachen, als er von einer Geburtstagsfeier erzählt, bei der es die Gäste inklusive Geburtstagskind ordentlich krachen ließen. Irgendwann spät des Nachts hatte der Jubilar die Spitzenidee, sturzbetrunken auf der Bühne das Mikrofon in die Hand zu nehmen und seine Freundin zu sich zu bitten. Ob es der Alkohol war, der ihn auf die Knie zwang oder seine Vorstellung von einem formvollendeten Heiratsantrag, war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr eindeutig auszumachen. Mit schwerer Zunge und ebenso schwerem Kopf stellte er schließlich die Frage aller Fragen: „Wiiiillst duuuu mich heiiiiiraten?“

Der erste Gast in der Kunstscheune war Günter Grünwald. Er kam noch öfter und verzichtet auch mal auf seine Gage. Foto: Barbara Würmseher (Archivbild)

Clemens Benecke stand zu diesem Zeitpunkt hinter dem Ausschank, presste Augen und Mund zusammen und dachte sich nur: oh nein! Und ganz offensichtlich ging es der jungen Frau genauso, die sich diesen Moment vermutlich etwas anders vorgestellt hatte. Weil sie nicht sofort antwortete, fingen die Gäste an, im Chor ihren Namen zu rufen – bis sie endlich notgedrungen Ja sagte. Gut möglich, dass der Brautwerber am nächsten Tag von seinem Auftritt nichts mehr wusste. Jedenfalls kam es nach den Worten von Clemens Benecke nie zu einer Hochzeit.

Am Sonntag feiert Clemens Benecke das 20-jährige Bestehen der Kunstscheune

Einen denkwürdigen Abend ganz anderer Art erlebte er bei einem Kabarettabend, der so schlecht besucht war, dass man schon über eine Absage nachdachte. Benecke aber entschied: Nein, spielt trotzdem – und erlebte mit den Gästen den wohl lustigsten Abend in der Geschichte der Kunstscheune. „Die waren zu 150 Prozent bei der Sache, ich hatte am Ende Kopfschmerzen vor Lachen.“ Finanziell war der Abend ein Desaster, „aber das war es wert“.

Schon bald etablierte Clemens Benecke die Reihe „Songwriter's Special“ in sein Kunstscheunen-Programm. Das Foto ist aus dem Jahr 2005. Foto: Evelin Ullmann (Archivbild)

Es sind nur zwei von vielen Geschichten, die Clemens Benecke in den vergangenen 20 Jahren gesammelt hat. Die Kunstscheune ist für ihn neben der Musik ein zweites Standbein geworden, wenn auch kein sicheres, wie die Coronajahre gezeigt haben. Ihm gefällt, dass er dabei mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun hat: mit Hochzeitspaaren, für die er einen hoffentlich unvergesslichen Tag plant, mit Gästen, die von der Musik seiner Singer-Songwriter bewegt sind, mit Künstlern, die nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne ein gutes Bild von sich abgeben. Das hat sich in 20 Jahren nicht verändert. „Ich brenne immer noch dafür und bin hoch motiviert.“ Ein Ende hat er sich deshalb bis jetzt nicht gesetzt.

Für Gedanken ans Aufhören hat Clemens Benecke jetzt ohnehin keine Zeit, schließlich gibt es noch bis zum großen Jubiläumsfest am Sonntag jede Menge zu tun. Ab 14 Uhr kann bei freiem Eintritt jeder kommen, der mag. Rund 200 Stammgäste und Künstlerfreunde haben bereits zugesagt. Geplant ist ein entspanntes Treffen im Garten, bei schlechtem Wetter wird in der Kunstscheune gefeiert. Das Programm an diesem Tag ist auch für den Gastgeber eine Überraschung: Es wird Spontanauftritte von Musikern und Kabarettisten geben, und vielleicht hat der ein oder andere auch seine ganz persönliche Kunstscheune-Geschichte dabei.