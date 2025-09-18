Icon Menü
Diebe stehlen Blumenkasten und Laterne von Blumenscheune in Neuburg

In Neuburg verschwinden Dekorationsgegenstände aus einer Blumenscheune. Die Polizeiinspektion Neuburg bittet um Hinweise zu den unbekannten Dieben.
    Sebastian Gollnow
    Sebastian Gollnow Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

    Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Dekorationsgegenstände von einer Blumenscheune in der Rohrenfelder Straße entwendet.

    Neuburg: Polizei sucht Diebe nach Blumenscheunen-Diebstahl in der Rohrenfelder Straße

    Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, handelte es sich bei dem Diebesgut um einen gelben Blumenkasten, eine Laterne sowie zwei Blumenstöcke. Der Gesamtwert liegt bei rund 200 Euro. Die Gegenstände standen unmittelbar neben dem Gehweg. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

