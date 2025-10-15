Kurioser Notruf in Neuburg: Senior baut Straßenblockade mit Biergartenschirmen – Polizei Neuburg ermittelt

Ein 64-jähriger Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat am Dienstagvormittag in der Weinstraße für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz gesorgt. Erst setzte er selbst den Notruf ab – beim Eintreffen der Polizei war der Senior dabei, mit Utensilien eines Biergartens eine Straßenblockade zu errichten.

Neuburg: Mann ruft selbst die Polizei – und errichtet eine Straßensperre in der Weinstraße

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg hatte der Mann gegen 8.10 Uhr selbst per Notruf gemeldet, dass in der Weinstraße Müll herumliege. Als die Beamten eintrafen, fanden sie ihn dabei vor, wie er Sonnenschirme und andere Gegenstände aus einem angrenzenden Biergarten auf die Fahrbahn legte. Ein Motiv nannte der 64-Jährige nicht. An der Einrichtung entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Nach Feststellung seiner Personalien erhielt der 64-Jährige dann einen Platzverweis von der Polizei. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. (AZ)