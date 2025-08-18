Huhn verursacht Radunfall in Manching

Am Sonntag hat ein 58-jähriger Pedelecfahrer aus Manching ein Huhn überfahren, ist dabei gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 12 Uhr mit seinem Pedelec in Niederfeld auf der Rothenturmer Straße in Richtung Manching unterwegs. Nach Angaben des 58-Jährigen war am Ortsausgang plötzlich ein Huhn vor ihm auf der Straße aufgetaucht, er konnte nicht mehr ausweichen, überfuhr das Huhn und stürzte. Anschließend fuhr er nach Hause.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Ingolstädter Krankenhaus eingeliefert

Dort rief er dann einen Rettungswagen, da er sich durch den Sturz Verletzungen zugezogen hatte, die immer mehr schmerzten. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus eingeliefert, wo schwere Verletzungen festgestellt wurden. Am Pedelec entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Suche nach dem Huhn an der Unfallstelle blieb erfolglos. (AZ)