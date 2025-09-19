Kurzzeitig bewusstlos: Zwei Radler verhaken ihre Lenker – beide kommen verletzt ins Krankenhaus

Icon Menü
In Schrobenhausen ereignet sich ein Unfall mit zwei älteren Radfahrer. Beide werden verletzt und müssen im Krankenhaus behandelt werden.
    In Schrobenhausen stoßen zwei Radfahrer auf einem Radweg zusammen – beide müssen ins Krankenhaus.
    In Schrobenhausen stoßen zwei Radfahrer auf einem Radweg zusammen – beide müssen ins Krankenhaus. Foto: imago/Westend61 (Symbolbild)

    In Schrobenhausen sind am Donnerstagmittag zwei Radfahrer zusammengestoßen und dabei verletzt worden. Die Lenker der beiden Radler verhakten sich.

    Polizei Neuburg: 63-Jähriger war kurz bewusstlos – beide Radler ins Krankenhaus gebracht

    Wie die Polizeiinspektion Schrobenhausen mitteilt, kam es gegen 12.45 Uhr auf dem Radweg entlang der Ingolstädter Straße zu dem Unfall. Die Lenker eines 63-jährigen Hohenwarters und einer gleichaltrigen Schrobenhausenerin verhakten sich im Begegnungsverkehr, sodass beide stürzten. Der Mann war kurzzeitig bewusstlos, beide zogen sich mittelschwere Verletzungen zu und mussten im Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrrädern entstand ein Schaden von rund 200 Euro. (AZ)

