Kurzzeitig bewusstlos: Zwei Radler verhaken ihre Lenker – beide kommen verletzt ins Krankenhaus

In Schrobenhausen sind am Donnerstagmittag zwei Radfahrer zusammengestoßen und dabei verletzt worden. Die Lenker der beiden Radler verhakten sich.

Polizei Neuburg: 63-Jähriger war kurz bewusstlos – beide Radler ins Krankenhaus gebracht

Wie die Polizeiinspektion Schrobenhausen mitteilt, kam es gegen 12.45 Uhr auf dem Radweg entlang der Ingolstädter Straße zu dem Unfall. Die Lenker eines 63-jährigen Hohenwarters und einer gleichaltrigen Schrobenhausenerin verhakten sich im Begegnungsverkehr, sodass beide stürzten. Der Mann war kurzzeitig bewusstlos, beide zogen sich mittelschwere Verletzungen zu und mussten im Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrrädern entstand ein Schaden von rund 200 Euro. (AZ)