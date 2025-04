Lactalis investiert in Neuburg und schafft bis zu 80 neue Arbeitsplätze

In Zeiten, in denen der Blick über den Atlantik Europa zunehmend Sorgen bereitet, sind gute Nachrichten aus der heimischen Wirtschaft umso wichtiger. Und diese Nachricht ist gut, für Neuburg sogar sehr gut. Der französische Molkerei-Riese Lactalis, Mutterkonzern hinter den Neuburger Milchwerken, investiert im großen Stil in den Standort und schafft vor Ort dutzende neue Arbeitsplätze.

