Ladendieb flüchtet mit gestohlenem Parfum

Ein Ladendieb hat am Montag gegen 12 Uhr in einem Drogeriemarkt am Schrannenplatz ein Parfum im Wert von 80 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, verließ der Unbekannte den Laden, ohne den Kassenbereich zu passieren. Hierbei schlug die Warensicherungs-Anlage an.

Polizei Neuburg sucht mit Täterbeschreibung nach Zeugen

Als er durch Angestellte des Geschäfts angesprochen wurde, flüchtete der Mann in Richtung Luitpoldstraße. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 20-30 Jahre alt, 170-175 cm groß, schwarze nach hinten gegelte Haare, weiße Schuhe, graue Hose, schwarz/dunkle Jacke mit Kapuze. Zeugenhinweise werden unter Tel. 08431/67110 erbeten. (AZ)