Ladendieb schlägt gleich mehrfach zu

Ein 34-Jähriger ist am Donnerstag beim Ladendiebstahl ertappt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann gegen 19.45 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Adlerstraße dabei beobachtet, wie er mehrere Flaschen Bier, sowie eine Packung Zigaretten einsteckte und den Markt verließ, ohne die Ware zu bezahlen.

Ladendieb entwendete bereits Stunden vorher Bier und Zigaretten aus dem Supermarkt

Ein Mitarbeiter stoppte den Mann beim Verlassen des Geschäfts. Bei der anschließenden Sichtung der Video-Überwachung wurde festgestellt, dass der gleiche Täter bereits um 17.15 Uhr im Markt war. Auch hier entwendete er Bier und Zigaretten und verließ den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Der Wert des entwendeten Gutes beläuft sich insgesamt auf rund 27 Euro. (AZ)