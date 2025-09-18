Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Ladendieb in Neuburg flüchtet nach Schokoladen-Diebstahl und wird mit Messer gefasst

Neuburg

Ladendieb flüchtet nach Schokoladen-Diebstahl – Polizei findet Messer bei ihm

In Neuburg flüchtet ein 53-Jähriger nach einem Diebstahl. Bei ihm finden die Beamten ein Messer. Jetzt erwarten den Mann rechtliche Konsequenzen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei stoppt in Neuburg einen 53-Jährigen, der nach einem Diebstahl mit einem Messer geflüchtet war.
    Die Polizei stoppt in Neuburg einen 53-Jährigen, der nach einem Diebstahl mit einem Messer geflüchtet war. Foto: Paul Zinken, dpa (Symbolbild)

    Ein 53-jähriger Neuburger ist am Mittwochmittag nach einem Ladendiebstahl in der Adlerstraße geflüchtet. Der Mann hatte sich gegen 11.53 Uhr in einem Verbrauchermarkt zwei Tafeln Schokolade im Wert von rund vier Euro in die Jackentasche gesteckt und wollte den Laden ohne zu bezahlen verlassen.

    Neuburg: Angestellter verfolgt Ladendieb – Polizei findet Cuttermesser in Jackentasche

    Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, wurde der 53-Jährige von einem Angestellten angesprochen und flüchtete daraufhin. Während seiner Flucht warf er das Diebesgut in einen angrenzenden Garten. Der Mann konnte jedoch eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Cuttermesser in seiner Jackentasche. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden