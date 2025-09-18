Ladendieb flüchtet nach Schokoladen-Diebstahl – Polizei findet Messer bei ihm

Ein 53-jähriger Neuburger ist am Mittwochmittag nach einem Ladendiebstahl in der Adlerstraße geflüchtet. Der Mann hatte sich gegen 11.53 Uhr in einem Verbrauchermarkt zwei Tafeln Schokolade im Wert von rund vier Euro in die Jackentasche gesteckt und wollte den Laden ohne zu bezahlen verlassen.

Neuburg: Angestellter verfolgt Ladendieb – Polizei findet Cuttermesser in Jackentasche

Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, wurde der 53-Jährige von einem Angestellten angesprochen und flüchtete daraufhin. Während seiner Flucht warf er das Diebesgut in einen angrenzenden Garten. Der Mann konnte jedoch eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Cuttermesser in seiner Jackentasche. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt. (AZ)