Polizei nimmt Ladendiebe fest

Der Ladendetektiv eines Supermarktes im Ingolstädter Nordosten konnte am Donnerstag gegen 17 Uhr zwei Männer dabei beobachten, wie sie gemeinschaftlich Waren im Wert von über 80 Euro in ihre mitgebrachte Tragetasche steckten. Die beiden verließen das Geschäft, ohne den Inhalt der Tasche zu bezahlen, berichtet die Polizei. Der Detektiv konnte die Täter anhalten und verständigte die Polizei. Die Diebe, ein 26-Jähriger und ein 28-Jähriger, wurden festgenommen, da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Sie werden einem Haftrichter vorgeführt. Die Männer erwarten Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls. (AZ)

