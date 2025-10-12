Ladendiebin schlägt Rentnerin und Filialleiterin

Eine Ladendiebin ist in einem Ingolstädter Geschäft handgreiflich geworden. Das teilte die Polizei mit. Am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, kam es in einem an der Münchener Straße in Ingolstadt gelegenen Supermarkt zu einem Ladendiebstahl. Hierbei konnte die Diebin, eine 32-jährige Frau aus Ingolstadt, durch eine aufmerksame Kundin beobachtet werden.

Als die 83-jährige Kundin die Diebin auf ihr Fehlverhalten ansprach, kam es zu einem Wortgefecht, in welchem die ältere Dame durch die Ladendiebin beleidigt wurde. Als schließlich die Filialleiterin auf die Situation aufmerksam wurde, ist diese ebenfalls beleidigt worden. Im weiteren Verlauf schlug die Ladendiebin zudem sowohl der älteren Frau, als auch der Filialleiterin jeweils einmal in das Gesicht, wodurch diese leicht verletzt wurden.

Ladendiebin schlägt Seniorin in Ingolstädter Geschäft ins Gesicht

Auch gegenüber der mittlerweile eintreffenden Polizeistreife war die amtsbekannte 32-Jährige verbal aggressiv, weshalb diese gefesselt werden musste. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl, Körperverletzung und Beleidigung wurde eingeleitet, zudem wurde die Dame auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt vorläufig festgenommen und wird am Folgetag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. (AZ)