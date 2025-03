Ladendiebstähle im Ingolstadt Village

Bereits am Donnerstagnachmittag wurden zwei Ladendiebe in Ingolstadt ertappt, gegen 16.45 Uhr versuchte ein 28-jähriger Mann, in einer Drogerie im Ingolstadt Village Parfüm im Wert von über 80 Euro zu stehlen.

Ladendiebstähle in Ingolstadt: 28-Jähriger und 18-Jähriger ertappt bei Diebstählen

Kurz zuvor, gegen 16.15 Uhr, wollte ein 18-Jähriger in einem Supermarkt in der Münchener Straße Waren im Wert von rund 30 Euro nach Polizeiangaben ohne Bezahlung mitnehmen. In beiden Fällen wurde Anzeige erstattet. (AZ)