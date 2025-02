Ladendiebstahl eskaliert: Täter geht auf Polizeibeamte los

Ein auf frischer Tat ertappter Ladendieb hat am Samstagvormittag in Eichstätt mehrere Polizisten angegriffen. Laut Mitteilung betrat ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt gegen 11.30 Uhr einen Eichstätter Supermarkt, in dem er wegen anderer Diebstähle in der Vergangenheit bereits Hausverbot hatte. Als er des Ladens dann verwiesen wurde, ging er zunächst nach draußen.

Ladendieb in Eichstätter Supermarkt muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten

Wenig später kam er jedoch in den Laden zurück, griff sich Lebensmittel im Wert von rund 30 Euro und wollte damit flüchten. Ein Polizist in der Freizeit war zu der Zeit ebenfalls im Laden und wollte den Dieb stellen. Nach einer Rangelei rannte der Dieb erneut aus dem Laden – dieses Mal verfolgt von dem Polizisten. Als dann Beamte der Eichstätter Polizei dazukamen, konnte der Dieb festgenommen werden. Bei der Festnahme wehrte sich der Dieb und versuchte, die Beamten anzugreifen. Er verbrachte den Tag in einer Zelle und muss sich nun wegen mehrerer Delikte strafrechtlich verantworten. (AZ)