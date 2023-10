Ladendiebstahl in Neuburg: Mann klaut Parfum und verduftet

Der Gesuchte soll um die 30 Jahre alt gewesen sein. Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Am Samstagnachmittag hat sich in der Neuburger Innenstadt in einem Drogeriemarkt ein Ladendiebstahl ereignet. Nach Angaben der Polizei steckte ein Mann ein Parfum im Wert von ca. 160 Euro ein und verschwand, ohne zu bezahlen.

Er wird wie folgt beschrieben: zwischen 30 und 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kurze schwarze Haare, unrasiert. Bekleidet war der Unbekannte mit einer grauen Jeans und schwarzer Jacke. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)