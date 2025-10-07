Ladendieb stiehlt wertvolles Parfüm und flieht

Ein Jugendlicher ist am Montag gegen 12.15 Uhr in einem Drogeriemarkt am Schrannenplatz bei einem Ladendiebstahl ertappt worden, konnte jedoch fliehen. Nach Angaben der Polizei schlug die Alarmanlage am Ausgang an, als ein junger Mann den Laden verlassen wollte. Die Mitarbeiter sprachen den Jugendlichen an, der daraufhin in Richtung Innenstadt flüchten konnte.

Polizei Neuburg sucht Zeugen für Ladendiebstahl am Schrannenplatz

Von den Mitarbeitern wird der junge Mann als etwa 15 Jahre alt beschrieben, circa 170 cm groß und bekleidet mit einer dunklen Jogginghose mit weißen Streifen, dunklen Schuhen, dunkler Cap, einer dunklen ärmellosen Weste und einem dunklen Rucksack. Wie eine spätere Überprüfung ergab, hat der bislang noch unbekannte Täter ein Parfüm im Wert von 143 Euro gestohlen. Die Polizei Neuburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110. (AZ)