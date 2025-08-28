Junge Ladendiebin hat ein Messer mit dabei

Zwei Mädchen im Alter von zwölf und 15 Jahren aus Neuburg wurden am Mittwochabend in einem Verbrauchermarkt in der Adlerstraße bei einem Ladendiebstahl erwischt. Wie die Polizei mitteilt, steckte die 15-Jährige gegen 18.30 Uhr zwei Engerydrinks und eine Tafel Schokolade im Gesamtwert von rund sechs Euro in ihre Jackentasche. Die Jüngere stand dabei Schmiere.

Eine Neuburger Ladendiebin hatte ein Messer mit dabei

Als sie das Geschäft verlassen wollten, wurden sie bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Dabei stellte sich heraus, dass die Zwölfjährige ein Klappmesser mit dabei hatte. Dieses wurde sichergestellt. Im Anschluss wurden die beiden Mädchen ihren Eltern übergeben. (AZ)