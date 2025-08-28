Icon Menü
Ladendiebstahl in Neuburg: Zwölfjährige mit Messer beim Supermarkt-Diebstahl erwischt

Neuburg

Junge Ladendiebin hat ein Messer mit dabei

Zwei Teenager-Mädchen wollten in Neuburg Waren in einem Supermarkt klauen. Allerdings wurden sie erwischt.
    • |
    • |
    • |
    Als die Polizei in Neuburg eine zwölfjährige Ladendiebin erwischt hat, fanden die Beamten ein Messer bei dem Mädchen.
    Als die Polizei in Neuburg eine zwölfjährige Ladendiebin erwischt hat, fanden die Beamten ein Messer bei dem Mädchen. Foto: Charly Höpfl (Symbolbild)

    Zwei Mädchen im Alter von zwölf und 15 Jahren aus Neuburg wurden am Mittwochabend in einem Verbrauchermarkt in der Adlerstraße bei einem Ladendiebstahl erwischt. Wie die Polizei mitteilt, steckte die 15-Jährige gegen 18.30 Uhr zwei Engerydrinks und eine Tafel Schokolade im Gesamtwert von rund sechs Euro in ihre Jackentasche. Die Jüngere stand dabei Schmiere.

    Eine Neuburger Ladendiebin hatte ein Messer mit dabei

    Als sie das Geschäft verlassen wollten, wurden sie bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Dabei stellte sich heraus, dass die Zwölfjährige ein Klappmesser mit dabei hatte. Dieses wurde sichergestellt. Im Anschluss wurden die beiden Mädchen ihren Eltern übergeben. (AZ)

