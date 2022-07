Im Steinbruch Laisacker findet wieder ein Open-Air-Fest statt

Zum zweiten Mal findet im Steinbruch in Laisacker ein Open-Air-Festival statt. Mit dabei sind zwei regionale Bands

Am 16. Juli findet das zweite Open-Air im kleinen Steinbruch in Laisacker statt. Diesmal hat der Schützenverein Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker im einzigartigen Ambiente des kleinen Steinbruchs gleich zwei Bands engagiert. Und das Beste – Musiker aus beiden Bands kommen oder stammen aus Laisacker. Den Start am Abend macht die Band „chickShock“ aus Neuburg. Diese überzeugen mit eigenen Liedern im Gitarren-Pop Sound.

Zwei Bands aus Neuburg treten im Steinbruch Laisacker auf

Zum zweiten Mal am Start ist die weit über die Region bekannte Gruppe „Just4Fun“. Hier ist der Bandname Programm. Von AC/DC über Bon Jovi und die Toten Hosen bis zu Pink – handgemachte Rockmusik, die vom ersten Ton an mitreißt. Sieben Musiker aus der Region mit einem Ziel: Gute Musik, gute Laune und viel Spaß. Beginn ist um 19.30 Uhr mit chicShock – ab 21 Uhr spielt Just4Fun. (AZ)