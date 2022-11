Leonhardiritt in Neuburg: 35 Rösser und ein Weihbischof

Plus Neuburg-Laisacker erlebte einen schönen Leonhardiritt im Nebel. Für Florian Wörner ist der heilige Leonhard ein Symbol für Freiheitswillen.

Im Nebel kamen die prächtigen Rösser und glänzenden Geschirre nicht wie gewohnt zur Geltung. Trotzdem erinnerten die Landpfarreien gestern eindrucksvoll an ihren „Bauernherrgott“. 35 Pferde und fünf Kutschen machten den 40. Leonhardiumritt in Neuburg-Laisacker zu einem besonderen Ereignis.