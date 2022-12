Lampertshofen

12:00 Uhr

Kreisobmann des BBV: Er würde die Nachfolge von Ludwig Bayer antreten

Plus Ludwig Bayer legt sein Amt als Kreisobmann des BBV im Januar nieder. Ein potenzieller Nachfolger steht bereits fest – anders als bei Kreisbäuerin Regina Plöckl, die ebenfalls aufhört.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Die Nachfolge von Ludwig Bayer als Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes scheint gesichert – was bei den Landfrauen dagegen nicht der Fall ist. Nachwahlen stehen im Januar an, nachdem sowohl Bayer als auch Kreisbäuerin Regina Plöckl bei den Neuwahlen im September keine Nachfolger fanden und die Führungspositionen nun kommissarisch besetzen. Beide würden ihr Amt im Januar niederlegen, betonte Bayer auf der Kreisversammlung der Ortsobmänner in Lampertshofen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen