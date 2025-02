Vortrag zu digitalen Werkzeugen in der Landwirtschaft

Der Verband für landwirtschaftliche Fortbildung Neuburg-Schrobenhausen veranstaltet seine diesjährige Jahreshauptversammlung am Dienstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr im Gasthaus Felbermaier in Lampertshofen. Neben den Regularien spricht Thomas Muhr von der Firma Geo-Konzept aus Adelschlag zum Thema „Digitale Werkzeuge im Ackerbau – Was ist praktisch nutzbar?“ Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten und Mitglieder des Verbandes. (AZ)