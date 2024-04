Mann verteilt Münzen mit Madonna-Figur an Schulkinder

In Landershofen hat ein 53-Jähriger Kindern spezielle Münzen geschenkt. Warum er das getan hat.

Drei Schülerinnen im Alter von acht bis zehn Jahren wurden Freitagvormittag auf dem Weg zur Bushaltestelle von einem 53-jährigen Mann angesprochen. Gegen 7 Uhr gab der Mann jedem Kind eine Münze mit einer aufgedruckten Madonna Figur. Ohne weitere Ansprache der Kinder entfernte sich der 53-jährige sofort wieder fußläufig von diesen, teilt die Polizei mit. Bei einer Befragung durch eine Streifenbesatzung gab er an, dass er die Münzen aufgrund seines christlichen Glaubens an die Kinder verteilt habe. Für die Kinder bestand beziehungsweise besteht keinerlei Gefahr. Der Mann wurde jedoch darauf hingewiesen, dass er das Verteilen von Münzen oder ähnlichen Gegenständen an Kinder zu unterlassen habe. (AZ)

