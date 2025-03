Landfrauen zünden Feuerwerk der guten Laune

Ein komödiantisches Feuerwerk entfachten die Landfrauen Untermaxfeld am Samstagnachmittag im proppenvollen Schützenheim in Obermaxfeld. Der Landfrauenfasching stand dieses Mal unter dem Motto „Das königliche Königsmoos“. So ging es auf der Bühne um große und kleine Prinzessinnen, Königinnen und ihre Träume von Märchenprinzen, absonderlichen Lebensgefährten dreier Gemüseköniginnen (Sabine Beck, Christine Reble, Ramona Bolleininger), um Kaiser und Ritter.

Da durften natürlich weder historische Majestäten wie Sisi – im Sketch von Karin Ziegler und Rosi Lehmeier „Lissy“ genannt – und ihr Franz, noch Queen Elizabeth (von Martina Spreng hoheitsvoll gespielt) noch moderne Hoheiten fehlen: Im Publikum saß mit Daniela I. eine „echte“ Kartoffelkönigin, der es als einziger gelang, das Schwert Excalibur aus dem auf der Bühne aufgebauten Felsen zu ziehen. Dafür bekam sie den Straßenweiberorden verliehen. Bürgermeister Heinrich Seißler war in königlich-bayrischer Uniform gekommen. Als Stammgast stets für jeden Spaß zu haben, küsste er der Queen, die ihn als „nice Burger King“ betitelte, galant die Hand und meinte halblaut: „Solang‘ sie mich nicht McDonald nennt“.

Icon Vergrößern „Burger King“ Heinrich Seißler gibt der Queen ein Küsschen auf die Hand Foto: Andrea Hammerl Icon Schließen Schließen „Burger King“ Heinrich Seißler gibt der Queen ein Küsschen auf die Hand Foto: Andrea Hammerl

Mit dem Lied „Ich wollte einmal Prinzessin sein“, stimmte Ortsbäuerin Steffi Ziegler das Publikum auf eine augenzwinkernde Reise ein, in ein gar nicht so idyllisches Märchenland, mit vollständigem Hofstaat samt Koch, Gärtner, Stallbursche, Kutscher, Hofmarschall, Ritter und Schlossgespenst. Vor den Augen der Zuschauerinnen stylte Alex Demuth die Ortsbäuerin zur Prinzessin um – zum blauen Abendkleid bekam sie eine königliche, von einem Diadem gekrönte Frisur und Schmuck.

Ganz so einfach sollte es später für Heike Koch im selbst geschriebenen (Chapeau!) Sketch „Plötzlich Königin“ nicht werden. Ahnungslos erfuhr sie, alias Frau Huber, aus dem Radio von der verzweifelten Suche nach Erben des letzten bayerischen Königs. Angesichts der schwierigen Regierungsbildung solle das Land wieder in Königreiche aufgeteilt werden, doch bislang hätten alle bekannten Nachfahren abgelehnt. Kaum hatte sie den Gedanken ausgesprochen, „also ich würd‘ das sofort machen“, da klopfte es. Mit Riesenkoffer, Schminkköfferchen und Tischservice ausgerüstet, versuchten Sandra Bitterwolf und Lisa Centmayer aus der unbedarften, Pantoletten und Kittelschürze tragenden Hausfrau eine präsentable Königin zu machen. Deren anfängliche Euphorie schwand nach Schreitübungen in Pumps, mit Buch auf dem Kopf, Hofknicks und Tischmanieren-Überprüfung allerdings schnell.

Noch schneller vergaß die Prinzessin (Steffi Ziegler) ihr Versprechen dem Frosch (Alex Demuth) gegenüber, der ihre Goldene Kugel aus dem Brunnen holte. Witzig und temporeich erzählte Katja Gross das Märchen vom Froschkönig neu, Lissi und der Wilde Kaiser gingen auf die Jagd und zum „Huschhusch“ hinter den Busch. Waltraud Humbold brillierte als Märchenprinz in vollem Saft, der später am Rollator gehend, mit Infusions- und Urinbeutel ausgestattet über die Bühne kreuchte und sang „Ich war der Märchenprinz“.

Zwischen den Tänzen, Liedern und Sketchen unterhielt Hofnarr Katja (Hanrieder) das Publikum bestens mit verstimmter Flöte, nicht immer ganz jugendfreien Witzen und Liedern wie „Auf der Mauer auf der Lauer saß ne kleine Landfrau“, die zum Mitsingen animierten. Auch DJ Ötzi (Rosi Lehmeier) ließ die Gäste singen, wenn es auch des Vorwurfs der „Schlafwagenabteilung“ bedurfte. Auf Zack waren Anna Ziegler und Pauline Demuth als Anni-Frid und Agnetha mit „Dancing Queen“, dagegen kämpften Lisa Centmayer, Anna Lisa Ziegler und Martina Spreng mit „Wackelkontakt“ zum Lied „Wär ich ein Möbelstück“.

Icon Vergrößern Waltraud Humbold brillierte als Märchenprinz am Rollator. Foto: Andrea Hammerl Icon Schließen Schließen Waltraud Humbold brillierte als Märchenprinz am Rollator. Foto: Andrea Hammerl

Ein rundum gelungenes Debüt feierte Marion Edler als Schlossgespenst im Zwei-Frau-Kabarettstück mit Anna Lisa Ziegler. Die beiden philosophierten über adlige Zwangsehen, Erbentausch zwischen Hannover und England, „weil es dort egal ist, ob Mann oder Frau“, überlegten, wie es Dornröschen wohl erging, nach 100 Jahren statt von einem Knickerbocker-Träger aus dem Jahr 1925 von einem modernen „Typen in zerrissenen Jeans“ wachgeküsst zu werden? Wessen Geistes Kind wohl Schneewittchen war, um mit sieben Zwergen am Ende der Welt zu leben und für sie zu kochen, waschen und putzen? Ihr Fazit: Nur brave Mädchen warten auf den Ritter auf dem weißen Pferd, die anderen satteln selbst!

Waltraud und Mariechen (Karin Ziegler, Rosi Lehmeier) boten einen weiteren Höhepunkt im spritzig-witzigen Programm, das mit jeweils passenden Gassenhauern unterlegt war und mit der Queen und ihrer Garde unter Bärenfellmützen dem fulminanten Schlusspunkt zustrebte.