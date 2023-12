Stimmen Sie jetzt für den schönsten Christbaum im Raum Neuburg ab

Jetzt haben unsere Leserinnen und Leser die Möglichkeit, über den schönsten Baum im Landkreis zu entscheiden. Das Voting läuft eine Woche.

Wir haben gefragt, Sie haben geliefert: Zahlreiche E-Mails mit Fotos von Christbäumen haben die Redaktionen der Neuburger Rundschau in den vergangenen Tagen erreicht. Denn wir sind auf der Suche nach dem schönsten Weihnachtsbaum im Raum Neuburg. Wir haben alle Fotos in einer Bildergalerie zusammengefasst und online gestellt. Und jetzt sind unsere Leserinnen und Leser gefragt: Welcher Baum gefällt Ihnen am besten?

19 Bilder Stimmen Sie ab: Welcher Christbaum ist der schönste im Raum Neuburg? Foto: Jonas Walzberg, dpa (Symbolbild)

Um für Ihren Favoriten abzustimmen, klicken Sie auf das Bild, das Ihnen am meisten zusagt. Dafür haben Sie Zeit bis Sonntag, 7. Januar 2024, um 22 Uhr. Der Besitzer oder die Besitzerin des Baums, der bis dahin die meisten Stimmen bekommen hat, wird dann von unserer Redaktion kontaktiert. (AZ)