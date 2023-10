Einbrüche in Bäckereien und Metzgereien: Verdächtiger festgenommen

Ein 31-Jähriger soll in Bäckereien und Metzgereien im Kreis Eichstätt eingebrochen sein. Jetzt wurde der Mann in Dillingen festgenommen.

In der Nacht auf Samstag ist ein 31-Jähriger aus dem Kreis Dillingen festgenommen worden. Er steht im Verdacht, in mehrere Bäckerei- und Metzgereifilialen im Landkreis Eichstätt eingebrochen zu sein.

Der Mann war in mehrere Bäckereien und Metzgereien im Kreis Eichstätt eingebrochen

Gegen 3.30 Uhr war laut Polizei ein zunächst unbekannter Mann in ein Gebäude in Hepberg eingebrochen. Als er die Räume der dortigen Bäckerei- und Metzgereifilialen nach Diebesgut durchsucht hat, wurde er von einer Mitarbeiterin überrascht. Er flüchtete, hinterließ aber einen erheblichen Sachschaden. Im Verlauf der Nacht wurde bekannt, dass auch in Altmannstein in zwei Metzgereibetriebe eingebrochen worden war. Dabei wurde laut Polizei jeweils ein geringer Bargeldbetrag erbeutet.

Die Polizei in Dillingen hat den 31-Jährigen festgenommen

Noch während der ersten Ermittlungen wurde der Polizei der nächste Einbruchsversuch gemeldet, diesmal in einer Bäckerei in Stammham. Zeugen berichteten der Polizei noch in der Nacht von einem verdächtigen Auto, das im Zusammenhang mit den Einbrüchen aufgefallen war.

Die Polizei in Dillingen konnte daraufhin den 31-Jährigen festnehmen. Der Mann war bereits mehrfach einschlägig in Erscheinung getreten. Zudem wurde in seinem Auto Einbruchwerkzeug gefunden.

Der 31-Jährige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. (AZ)