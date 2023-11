Der Pegel der Donau sinkt langsam wieder

Das Regenwetter hat die Pegel der Donau in den vergangenen Tagen ansteigen lassen. Doch nun geht das Wasser wieder zurück.

Das Hochwasser zieht sich langsam zurück. Ungeachtet der Regenfälle zeigt die Donau seit Sonntag wieder sinkende Pegelstände. Zum Höchststand sind in Neuburg 4,40 Meter Pegelhöhe und ein Abfluss von 1000 Kubikmetern Wasser in der Sekunde erreicht worden. Die Wasserfrachten donnern noch einige Tage über die Wehre der Staustufen Bertoldsheim, Bittenbrunn und Bergheim. Im Floramoos bei Unterhausen hat der Rückstau der Kleinen Paar und ihrer Nebengräben wie so häufig einige Hektar Felder in kleine Seen verwandelt.

