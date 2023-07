Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Welche Schutzkonzepte haben die Kommunen für Hitzewellen?

Plus Extreme Hitze wird häufiger über das Land ziehen. Das führt zu Dürre, Fehlzeiten im Job und Todesfällen. Die meisten Kommunen sind auf die Hitze nicht vorbereitet.

Von Tabea Huser

Trinkwasserbrunnen, Bäume pflanzen und sich um die Älteren kümmern: Der Schutz vor Hitze wird in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Die Sommer in Deutschland werden heißer. Die Zahl der Tage mit mindestens 30 Grad steigen seit den 60er Jahren kontinuierlich an. Hitzewellen nehmen zu und werden intensiver. Diese Extremwetterlagen haben schon heute ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen. Vergangenes Jahr meldete das Robert Koch-Institut etwa 4500 hitzebedingte Todesfälle in der Bundesrepublik. Dazu kommen Waldbrände und Ernteausfälle. Mit den hohen Temperaturen steigen auch die Fehltage im Job.

Die Hitze wird zum Problem - und die Politik sucht nach Lösungen. Landgemeinden sieht der Bürgermeister von Ehekirchen, Günter Gamisch (FW), dabei noch im Vorteil. Als Kommune hätten sie so schon viel Grün. Große Bäume spenden Schatten, kühlen die Umgebung und sind wichtig für das Mikroklima in einer Ortschaft. In Burgheim sei beispielsweise bereits 2015 im Bebauungsplan für das Gebiet "Am Vohbach" ein Grüngürtel geplant worden, sagt der Bürgermeister der Gemeinde, Michael Böhm ( CSU), im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch in Neuburg werden neue Bäume gepflanzt, die Schatten spenden. An der Donauwörter Straße baute die Stadt Neuburg eine Allee an und auch in die neu gestaltete Färberstraße sollen Bäume kommen, erläutert Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU). Die Gemeinde Karlshuld verschenkt einmal im Jahr an die Bevölkerung 20 Bäume. Bei der Aktion werde darauf geachtet, dass die Gewächse hitzeresistent sind, heißt es von der Gemeinde Karlshuld.

