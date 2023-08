Rotes Kreuz bringt Hilfsgüter ins rumänische Sibiu

Die Helfer und Helferinnen des BRK Neuburg-Schrobenhausen haben Möbel und medizinisches Material nach Rumänien gebracht - und sich ein Bild von der Lage vor Ort gemacht.

Bereits im Laufe des vergangenen halben Jahres haben die Helfer und Helferinnen der Humanitären Hilfe, des Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen, damit begonnen ihre Lagerhallen mit Hilfsgütern zu befüllen. Am 4. August konnten die Güter, die für arme Menschen bestimmten Materialien, auf einen LKW verladen werden. Dieses Mal begleitete eine Delegation des Roten Kreuzes den Transport, um bei der Verteilung der Hilfsmittel in Rumänien zur Seite zu stehen und neue Kontakte zu knüpfen.

Bei ihrer Arbeit wurden die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen aus Schrobenhausen, Neuburg und Umgebung vom örtlichen rumänisch-orthodoxen Erzbistum in Sibiu unterstützt. Den Rotkreuzlern wurden verschiedene Projekte und die Regionen rund um die Kreishauptstadt vorgestellt, welche die Hilfsgüter aus Bayern empfangen werden. Zum einen sollen dabei Sinti- und Roma-Familien unterstützt werden, zum anderen aber auch Projekte im Zusammenhang mit Kindern, Schulen, Pflegeheimen und Arztpraxen. Hierbei konnte in einer von Armut bedrohtem Region, in dem es bisher kaum medizinische Versorgung gab, durch die Hilfe aus Bayern eine neue Arztpraxis eingerichtet werden.

BRK Neuburg-Schrobenhausen hilft in Rumänien

Durch die große Sachspende einer Münchner Schule konnten mehr als zwei Klassenzimmer in der rumänischen Schule vollständig mit Tischen und Stühlen ausgestattet werden. Dazu konnten noch ein Altenheim und ein Pflegeheim mit medizinischem Material und gespendeten Pflegebetten versorgt werden. Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Erzbistum Sibiu plant die Humanitäre Hilfe des BRK Neuburg-Schrobenhausen auch weiterhin mit selbigen im Kontakt zu bleiben. Ein Priester vor Ort sprach Deutsch und konnte bei der Verständigung helfen.

Eine stark von Armut betroffene Familie in der vom BRK unterstützten Region in Rumänien. Foto: Ulrike Gutmann

Durch den Besuch konnte sich die Delegation des BRK nun auch ein besseres Bild von der Region machen. Zur weiteren Versorgung der genannten Projekte in Rumänien ist die Humanitäre Hilfe erneut auf Sachspenden aus der Bevölkerung und den Betrieben des Landkreises und der Umgebung angewiesen. Dazu gehören Hygieneartikel, Schulmaterialien, Kleidung, medizinisches Equipment, Fahrräder und vieles weiteres.

Neben Sachspenden kann die Humanitäre Hilfe des BRK im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen über das Spendenkonto des Kreisverbandes ebenfalls unterstützt werden. Auch ist es in Zukunft möglich für Interessierte direkt über ein im Internet verfügbares Formular dem Verein beizutreten. Entweder als Fördermitglied, oder als ehrenamtlicher Helfer. (AZ)

