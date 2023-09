Sechs Kandidaten für den Bayerischen Landtag warten auf Ihre Fragen

Sie haben Fragen an die Direktkandidaten für den Landtag? Nutzen Sie die Diskussionsrunde der NR als direkten Draht.

Vor der Landtagswahl wollen wir unseren Lesern und Leserinnen eine Orientierungshilfe bieten. Wir haben deshalb die Direktkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Sie findet am Donnerstag, 28. September, um 18.30 Uhr im Neuburger Kolpinghaus statt. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Dabei sollen auch die Fragen unserer Leserinnen und Leser eine wichtige Rolle spielen.

Mit diesen sechs Kandidaten für den Bayerischen Landtag will die NR diskutieren -von links oben im Uhrzeigersinn: Theresa Ley (FDP), Matthias Enghuber (CSU), Roland Weigert (FW), Siegfried Sibinger (SPD), Marina Abstreiter (Grüne) und Christin Gmelch (AfD). Foto: Parteien

Wie stehen die Kandidaten zur zweiten Donaubrücke in Neuburg, welche Energiepolitik würden sie forcieren und was sagen sie zur bayerischen Bildungspolitik? Was immer Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, bei der Wahl auf dem Herzen liegt - lassen Sie es uns vorab wissen. Die Kandidaten stellen sich ihren Fragen.

Diese Kandidaten präsentieren sich auf der Podiumsdiskussion der Neuburger Rundschau

Auf dem NR-Podium werden die Kandidaten der derzeit im Landtag vertretenen Parteien sitzen. Das sind die beiden im Maximilianeum sitzenden Politiker Matthias Enghuber (CSU) und Roland Weigert (FW). Für die SPD kandidiert der Aresinger Gemeinderat Siegfried Sibinger, Vorsitzender der Schrobenhausener Sozialdemokraten. Die Grünen stellten die Schrobenhausenerin Marina Abstreiter auf. Für die FDP tritt die in Ingolstadt lebende Theresa Ley an, die aus Weimar stammt. Die AfD hat Christin Gmelch aus Königsmoos nominiert.

Außerdem bewerben sich folgende Kandidaten am 8. Oktober im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen um die Erststimme: Rudi Riedelsheimer (Die Linke, Wolfratshausen), Holger Geißel (ÖDP, Rohrenfels), Gabriele Käsler (Die Bayernpartei, Klingsmoos), Damian Wilfling (Volt, Gerolsbach), Eckard Reineke (Die Basis, Schrobenhausen) und Filomela Varisco-Zinz (V-Partei, Neuburg).

Podiumsdiskussion zur Landtagswahl in Neuburg-Schrobenhausen im Livestream im Internet

Durch den Abend führen Redaktionsleiterin Barbara Wild und Redakteurin Katrin Kretzmann. Sie werden den Direktkandidaten auf den Zahn fühlen und sie zu ihren Ideen für die Entwicklung unserer Region befragen. Und natürlich sind auch Sie, liebe Leser und Leserinnen, gefragt. Was wollen Sie von den Bewerbern wissen? Ihre Fragen schicken Sie bis zum Montag, 25. September, an die E-Mail-Adresse redaktion@neuburger-rundschau.de.

Wir freuen uns auf zahlreiche interessante Zusendungen. Und natürlich auf viele Besucher und Besucherinnen bei unserem Forum in Neuburg. Wer nicht persönlich anwesend sein kann, hat dennoch die Gelegenheit, die Debatte am 28. September zu verfolgen: Die Podiumsdiskussion wird per Livestream ins Netz übertragen. (fene)

Info: Ihre Fragen schicken Sie bitte an redaktion@neuburger-rundschau.de, Betreff: Landtagswahl. Geben Sie Ihren Namen und Wohnort an.