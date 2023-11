Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

So geht es für Roland Weigert im Landtag und Kreis weiter

Plus Roland Weigert sitzt nicht mehr am Kabinettstisch, doch es hat nun doch noch für einen Zusatzposten im Landtag gereicht. Auch im Kreistag wird er sich wohl zurückmelden.

Von Barbara Wild

Sechs Wochen ist die Landtagswahl in Bayern her. Seit 1. November ist Roland Weigert (FW) der amtierende Stimmkreisabgeordnete für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, aber kein Staatssekretär mehr. Mit seinem Parteichef Hubert Aiwanger hatte er sich überworfen, die Pläne für ein Ministeramt im neuen Kabinett lösten sich auf. Jetzt aber gibt es doch noch einen Posten für den ehemaligen Landrat - auch, wenn es nicht sein Traumjob ist.

Weigert wird die Leitung des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport übernehmen. Am Donnerstagvormittag ist er in der Sitzung der Freien Wähler im Landtag für den Posten nominiert worden. Es gilt als sicher, dass er am kommenden Dienstag vom Parlament gewählt wird, da es keinen Gegenkandidaten gibt. In der alten Legislatur war der Innenausschuss unter der Führung der Grünen, eines der 18 Mitglieder war unter anderem der Neuburger Abgeordnete Matthias Enghuber (CSU).

