Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

18:04 Uhr

Trotz viel Regen ist die Dürre im Raum Neuburg nicht gebannt

Plus Im Raum Neuburg hat es im April so viel geregnet wie selten. Doch ist die Natur damit für den Sommer gerüstet? Experten geben in Sachen Dürre keine Entwarnung.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Der Blick auf die Wettervorhersage macht nicht gerade gute Laune. Ab Sonntag sagt der Deutsche Wetterdienst für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ziemlich viel Regen voraus. An sich kein Problem hätte es nicht schon gefühlt den ganzen Frühling viel Niederschlag gegeben. Mütze und Schirm statt Sonnenbrille und offene Schuhe. Tatsächlich bestätigen die Daten das Gefühl: Im April war es bundesweit so nass wie seit 15 Jahren nicht. Und auch beim Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt hat man für den April 2023 rund 50 Prozent mehr Regen als im vergangenen Jahr gemessen.

In Neuburg hat es auch nach den Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im April überdurchschnittlich viel geregnet. Im Vergleich zum langjährigen Mittel aber ist das Bild nicht ganz so eindeutig: Lediglich 9 Millimeter mehr als üblich ist gefallen. Es war feuchter und im Schnitt knapp ein Grad kälter als der Mittelwert von rund 9 Grad im April. Eklatant war allerdings der Mangel an Sonnenschein: Im April gibt es in Neuburg im Schnitt 173 Stunden davon, aber im April 2023 waren es 44 Stunden weniger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen