Der Besuch von zwei Amtstierärztinnen auf seinem Hof in einem Neuburger Stadtteil hat einem Landwirt überhaupt nicht gefallen. Als eine Veterinärin Missstände in der Milchkammer fotografieren wollte, umklammerte sie der kräftige Bauer und drückte sie fast an die Wand. Die Aktion brachte ihm jetzt 8000 Euro Geldstrafe vom Schöffengericht Neuburg ein.

