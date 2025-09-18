Icon Menü
Landwirt landet ungewollt auf Feldweg: Traktoranhänger bei Manching kippt um

Ingolstadt

Anhänger mit Mais kippt bei Manching um – Schaden im fünfstelligen Bereich

Bei Manching kippt ein mit Mais beladener Traktoranhänger um und rutscht die Böschung hinab. Der Landwirt bleibt bei dem Vorfall unverletzt.
    • |
    • |
    • |
    Bei Manching kippt ein Traktoranhänger voller Mais um und rutscht eine Böschung hinab.
    Bei Manching kippt ein Traktoranhänger voller Mais um und rutscht eine Böschung hinab. Foto: picture-alliance, dpa (Symbolbild)

    Ein Landwirt ist am Mittwochabend bei Manching mit seinem Traktoranhänger verunglückt. Er landet ungewollt auf dem Feldweg.

    Manching: Traktoranhänger kippt mit Mais um – hoher Schaden, Fahrer unverletzt

    Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, war der 38-Jährige gegen 17.45 Uhr mit seinem Gespann auf einem Feldweg parallel zur Staatsstraße 2335 unterwegs. Dabei kam er mit dem Anhänger, der voll mit gehäckseltem Mais beladen war, zu weit nach rechts. Der Anhänger kippte um und rutschte die Böschung hinab. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Bergung organisierte der Landwirt eigenständig. (AZ)

