Anhänger mit Mais kippt bei Manching um – Schaden im fünfstelligen Bereich

Ein Landwirt ist am Mittwochabend bei Manching mit seinem Traktoranhänger verunglückt. Er landet ungewollt auf dem Feldweg.

Manching: Traktoranhänger kippt mit Mais um – hoher Schaden, Fahrer unverletzt

Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, war der 38-Jährige gegen 17.45 Uhr mit seinem Gespann auf einem Feldweg parallel zur Staatsstraße 2335 unterwegs. Dabei kam er mit dem Anhänger, der voll mit gehäckseltem Mais beladen war, zu weit nach rechts. Der Anhänger kippte um und rutschte die Böschung hinab. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Bergung organisierte der Landwirt eigenständig. (AZ)