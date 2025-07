Unfallfluch in Aresing – Wasserhydrant aus Verankerung gerissen

Zwischen 12 Uhr und 23.15 Uhr ist am Mittwoch in der Bauernstraße in Aresing ein Überflurhydrant bei der Einfahrt zur Raiffeisenbank erheblich beschädigt worden. Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer nach den Angaben der Polizeiinspektion Schrobenhausen den Hydranten mit einem landwirtschaftlichen Gespann oder einem größeren Fahrzeug und riss ihn aus der Verankerung.

Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Überflurhydrant bei Raiffeisenbank erheblich

Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die etwas beobachten haben, sich unter der Telefonnummer 085252/8975-0 bei der Polizeiinspektion Schrobenhausen zu melden. (AZ)